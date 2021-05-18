Президент России Владимир Путин призвал обе стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и искать решение на основе резолюций Совбеза ООН.

Об этом со ссылкой на Путина сообщает "РИА Новости".

"Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением. Кроме того, застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке.

"Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность", - сказал Владимир Путин.

По словам президента РФ, Россия открыта для взаимовыгодного партнерства, готова работать со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства.

"РФ призывает страны "пятерки" Совбеза ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с пандемией", - сказал он.

Напомним, недавно в ХАМАС заявили о готовности месяцами обстреливать Израиль.

Также мы писали о том, что с 10 по 16 мая палестинские группировки выпустили по городам Израиля 3 100 ракет, 450 из них упали и взорвались на территории анклава, не долетев до территории противника, ПВО перехватила 1 210 ракет.