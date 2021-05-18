В Казани человек, назвавший себя сообщником расстрелявшего неделю назад школьников и учителей Ильназа Галявиева угрожал взорвать школу №67. Из этого учебного заведения сразу же эвакуировали 292 детей и 26 взрослых, передает местное издание Inkazan.ru.

Неизвестный прислал письмо, в котором назвался Артемом.

"Помните, как в 175-й мой сообщник прибил почти 300 килограммов человечины", - говорилось в тексте.

Эвакуированных детей разместили в соседнем учебном заведении. В здании школы №67 работают кинологи и спасатели, снаружи дежурят пожарные, скорая и полиция.

Как сообщили в мэрии, при обследовании школы опасных предметов не обнаружили, угроза взрыва оказалась ложной.



Напомним, ровно неделю назад в Казани 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу №175 с ружьем и устроил кровавую расправу. В результате расстрела погибли семеро детей и двое взрослых, а также 24 человека получили ранения. Возбуждено дело о массовом убийстве, нападавший арестован.

Ранее "Страна" писала о том, что казанского убийцу доставят в Институт Сербского для психиатрической экспертизы.

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