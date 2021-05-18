Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с и.о. главы молдавского ведомства Ауреликом Чокой считают, что ситуация с бывший судьей Николаем Чаусом не должна быть использована Россией, чтобы рассорить Украину с Молдовой.

Об этом украинский министр заявил в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Фейсбуке.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", - сказал Кулеба.

Он добавил, что визит главы МИД Молдовы в Киев совпал с обнародованием Чаусом видеозаписи накануне, и стороны "не могли не затронуть вопрос судьи".

"Эта запись меняет картину того, о чем писали молдавские, и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая не немного другую картину реальности общественному мнению", - заявил министр.

Кулеба о Чаусе - с 18:42

Напомним, днем ранее Николай Чаус, который в марте был похищен из Молдовы, впервые показал себя публике. Он опубликовал видеообращение в своем Телеграм-канале. В нем беглый судья заявил, что его похищение произошло не 3 апреля, а в 2016 году и с тех пор он подвергался запугиваниям.

Также он сообщил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года. Но из-за того, что это "очень влиятельные люди", он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности. Отметим, что файл с видеообращением Чауса, который загружен в Телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич".

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.