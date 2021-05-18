Утром во вторник, 18 мая, цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 15 марта превысила отметку в $70 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,91%, до $70,09 по состоянию на 10:13 по киевскому времени. В последний раз цена нефти превышала $70 за баррель более двух месяцев назад - 15 марта.

"Страна" писала о том, что вчера, 17 мая, цены на нефть эталонных марок, которые в течение дня не демонстрировали существенных изменений, вечером перешли к росту.

Причиной роста цен на нефть стало то, что перспективы восстановления потребления топлива в таких регионах, как США, Китай и страны Европы, нивелируют опасения, связанные с влиянием углубляющегося кризиса Covid-19 в Индии и вспышки заболеваемости в Сингапуре и на Тайване.

Также сообщалось, что в конце прошлой недели мировые цены на нефть начали падать после восстановления работы трубопровода Colonial. До этого трубопровод временно приостанавливал свою работу из-за масштабной атаки, которую устроили хакеры.