На днях в сети появились кадры новой адаптации фильма "Золушка" от кинокомпании Sony в главных ролях с Камилой Кабелло и Николасом Голицыным.

Фильм должен выйти на стриминговой площадке Amazon осенью этого года. Но многие зрители уже сейчас ошеломлены новшествами. Так, Золушка будет латиноамериканской внешности, а в роли "феи" - гомосексуальный актер-афроамериканец Билли Портер.

Именно поэтому картина уже вызвала неоднозначное впечатление. Сеть обсуждает, что в Голливуде идут все дальше по пути "исправления" классики в гендерно-нейтральном ключе.

"Дети уже готовы". Что известно о фильме

В сентябре 2021 года на Amazon Prime Video состоится выпуск новой экранизации фильма о Золушке. Первые кадры картины уже вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Роль Золушки досталась популярной кубинско-американской певице Камиле Кабейо, которая записала для мюзикла часть песен. Ее партнером по съемочной площадке станет британский актер Николас Голицын. Он сыграл принца.

Продюсеры картины - Джеймс Корден и Лео Перлман, режиссер фильма - американка Кэй Кэннон.

Главным новшеством картины станет роль феи-крестной, которую исполнит американский актер Билли Портер. По задумке авторов, весь образ крестной изначально создавался для гомосексуального актера Поттера - в гендерно-нейтральном ключе. Фею-крестную в фильме будут звать не Fairy Godmother, а Fab G. В общей сложности, персонаж Портера появится в фильме в течение 12 минут.

Но, по словам Кэй Кэннон, зрители успеют его полюбить.

Сам Поттер отмечает, что мюзикл будет "классической сказкой для нового поколения".

"Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Это очень мощно, ведь магия не имеет пола. Дети готовы. Как раз взрослые тормозят некоторые процессы", - сказал Портер журналистам.

Он также сказал, что не боится негативной реакции от зрителей после такой революционной роли.

Кто такой "добрый фей" Билли Портер

Тем боле, что Портер никогда не скрывал свою ориентацию и стал единственным чернокожим актером-геем, получившим телевизионную премию "Эмми" за главную роль в сериале "Поза" (2019 год).

Он не раз эпатировал публику экстравагантными нарядами. Например, в 2019 году на красной дорожке 91-й церемонии "Оскар" 49-летний актер позировал в черном широком платье и уже тогда просил своих подписчиков называть его Золушка, но в мужской вариации (Cinder-Fella).

Он также писал, что когда собираешься на "Оскар", обязательно нужно принарядиться.

В 2020 году Билли Портер пришел на вечеринку Vanity Fair в лиловом одеянии - шляпе и ансамбле с перьями.

В феврале 2021 года он отметил четвертую годовщину брака со своим супругом Адамом Смитом, с которым знаком с 2009 года. Несмотря на свою гомосексуальность, Портер в интервью журналистам не раз говорил, что никогда не хотел быть женщиной, а его появление в женских платьях является вызовом гендерным нормам.

Реакция соцсетей

Некоторые пользователи положительно отреагировали на изменения в интерпретации известной сказки братьев Гримм. Они считают, что харизма Портера поможет ему стать лучшей феей-крестной.

Украинская травести-дива Монро в восторге от образа феи и ее наряда.

"Я верещу от восторга и хочу себе такую же крестную мамочку и этот наряд в гардероб", - написала Монритта Хачатурян у себя в Facebook, напомнив американскую версию 00-х, где Золушку играла чернокожая певица Бренди, а принцем был азиат.

"Смиритесь наконец-то, что мир уже другой, разноцветный и мультигендерный. Просто примите и наслаждайтесь. Вас у вас никто не заберёт!", - добавила она.

Рядовые пользователи делятся комментариями и мемами с Веркой Сердючкой (как известно, Андрей Данилко сыграл роль первой дочери мачехи - Брунгильды - в мюзикле "Золушка" 2002 года, Ред.)

Другие иронизируют, мол "не ту Золушку взяли" и публикуют фото эпатажного ведущего развлекательного шоу Руби Рода (Крис Такер) из фильма "5 элемент".

И вот коротко о римейке диснеевской Золушки:

"Билли Портер сыграет фею-крестную в экранизации “Золушки” С такой харизмой он может сразу саму золушку сыграть. А если серьёзно, это будет лучшая фея в истории кино! Кто, если не он способен надеть на девушку идеальные хрустальные туфельки и подобрать лучшее платье?", - считает блогер из Беларуси с ником Роджерина с кофемашиной.

Другие пользователи предложили вспомнить российско-украинский новогодний мюзикл "Золушка", где в Валерий Леонтьев появился в экстравагантном образе короля.

Многие пользователи раскритиковала выбор актеров на главные роли.

"...В СССР у детей была радуга.

Теперь радуга перекочевала на одежды новых американских фей.

Скажите, нам разве в эту сторону?", - недоумевает житель Днепра Сергей Ожегов.

"Я на такую сказку не пойду, пусть эти гендерно-нетральные придумывают свои истории/сказки, отцепитесь от вещей, которые придумали белые гетеросексуалы, пожалуйста", - пишет пользователь с ником tsinlev.

Житель Киевской области Роман резко осуждает новый фильм.

"Мир всегда менялся. Менялась мода, менялись отношения между людьми, ценности. И сейчас мир не стоит на месте. Все стремительно меняется. Однако за изменениями всегда стояла свобода. Люди хотели свободы и отстаивали ее. А теперь какая-то ср@ная диктатура. И как все диктатуры, первое, что они делают - меняют историю, эпос, легенды. На фото фея из мюзикла "Золушка". А кто там в фильме Золушка, мужик или женщина еще надо узнать".

В России предложили запретить "новую Золушку"

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что новый фильм про "Золушку" ни в коем случае нельзя показывать в России.

"Эту "Золушку" показывать ни в коем случае нельзя, потому что это детский фильм и здесь никакие гендерные темы не могут найтись. Поэтому любая попытка протащить "Золушку" гомосексуальную не то что не должна быть поддержана - надо поставить под контроль всех тех чиновников, которые захотят это сделать. Чтобы ФСБ контролировало", - отметил он.

По словам Милонова, тех, кто захочет поддержать прокат фильма в стране, нужно отправлять на перевоспитание к Рамзану Кадырову. "Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую "Золушку" показывать, - всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики", - добавил он и пояснил, что люди, которые создают такие фильмы, не считают свои действия неправильными.

"Они не считают, что это кого-то развращает. Это тот конфликт, который будет у нас нарастать все дальше и дальше. Потому что западное общество приняло новые стандарты у себя, и эти стандарты другие. То же самое касается Олимпиады - там будут бегать трансгендеры, которые будут называть себя мужчинами, женщинами", - отметил депутат.

Также в РФ звучат голоса, что нужно упростить выдачу гражданства России традиционно настроенным американцам.

"Если вы вдруг это пропустили, то в новой голливудской экранизации сказки «Золушка» вот этот актёр Билли Портер будет играть фею-крёстную. Познакомьтесь.

И вот поэтому тоже Россия должна предоставлять убежище всем оставшимся в Европе и США нормальным, адекватным людям, которые вот от этого хотят спастись.

Как это вот "развидеть" обратно не знаю", - пишет глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.

"Золушка" классическая. Как это было

Решат ли вопрос с прокатом "Золушки" в Украине и России покажет время. Но очевидно, что часть людей все еще равняется на классическое прочтение сказочной истории Шарля Перро, экранизированной 16 мая 1947 года.

Тогда советский зритель впервые увидел Золушку режиссера Надежды Кошеваровой - скромную, но вместе с тем остроумную и веселую девушку.

Сценарий к мюзиклу написал знаменитый драматург Евгений Шварц, поэтому в нем много изящных и острых диалогов, а образ Золушки чистый и невинный, хоть на момент съемок исполнительнице Золушки - Янине Жеймо - было 37 лет.

Что касается крестной Золушки, то ее роль исполняла 47-летняя Варвара Мясникова - знаменитая Анка-пулеметчица из "Чапаева". Но на этот раз ее образ получился элегантным и манерным, а перевоплощения актрисы - настолько разительными, что цензура забраковала несколько сцен. Например, эпизод, где Фея достает из портсигара длинную сигарету, а паж дает ей прикурить.