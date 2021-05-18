Эпопея с накатом Офиса президента на мэра Киева Виталия Кличко продолжается. Сегодня домой к градоначальнику заявились силовики.

Правда, обыска лично у мэра не было: опергруппа вошла в соседнюю квартиру. Но учитывая, что центральные власти в последние дни серьезно работают по КГГА, в такое совпадение сам мэр не поверил.

"Страна" рассказывает, что известно о попытке обыска у Кличко и напоминает, в чем фабула его конфликта с Офисом президента.

Визит в подъезд Кличко

Сегодня утром в дом, где живет мэр Киева, нагрянули правоохранители. Это старинное здание 1901 года рядом с киевским оперным театром. Кличко живет здесь с начала двухтысячных.

Когда группа силовиков зашла в подъезд, мэра не было дома - он традиционно ходил на пробежку. Возвращаясь назад, Виталий прошел через группу вооруженных людей, которые расположились этажом ниже.

Поднимаясь к себе, мэр поинтересовался, что они тут делают. Следователь ответил, что с обыском пришли в квартиру №7, которая находится под апартаментами Кличко.

"Я знаю тех, кто там живет, это очень бедные люди, я не знаю, какие тут могут быть уголовные производства", - поинтересовался мэр. Правоохранители заявили, что пришли не к хозяевам, а к арендаторам этой недвижимости, которые ее "используют в своих целях".

"Со всем уважением - но нет. Только сюда", - с улыбкой заявил следователь, показывая на дверь в другую квартиру.

Позже они действительно начали следственные действия в этом жилье.

Кличко после этого разговора переоделся и вышел на улицу к журналистам.

"В 7 квартире, где сейчас проводят следственные действия, живут пожилые люди, ранее они работали в театре. Когда я спросил силовиков, что здесь происходит, они мне сказали, что данную квартиру сдают в аренду, а арендатор преступник", - рассказал мэр.

Позже появилась информация, что обыски проводит СБУ при содействии спецназа "Альфа". Дело касается фальсификации нефтепродуктов.

"Они (обыски - Ред.) происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - сообщили СМИ в пресс-службе СБУ.

Однако, судя по реакции мэра, в такое совпадение он мало верит. Кличко написал пост, где рассказал, что силовики пытались попасть и в его квартиру.

"Камера, установленная ​​на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Не думаю", - заявил градоначальник.

Он также добавил, что "беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!"

То есть, по версии мэра, к нему пытались зайти, а потом отказались от этой идеи. Что можно расценить как намек о том, где пройдет следующий обыск.

Обыски и "схема Януковича"

Открытая война между Офисом президента и мэрией началась на прошлой неделе. 12 мая к многолетнему соратнику Кличко Артуру Палатному заявились правоохранители. Он проходит фигурантом по делу о крышевании нелегальной торговли в переходах.

Параллельно шли массовые обыски в самой мэрии, а также коммунальных предприятиях. Подозрения получили 11 человек - действующих чиновников уровня начальников департаментов и КП.

Виталий Кличко в ходе этой кампании дважды записывал видео и говорил, что это спецоперация против него, которая идет с отмашки Офиса президента.

Мэр считает, что дело ведут к повторению "схемы Януковича" - когда мэра Леонида Черновецкого убрали, назначив главой КГГА Александра Попова. Правда, заявляет Кличко "я не Черновецкий" и намекал, что у Банковой будут проблемы с заступниками мэра на Западе.

Кстати, во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину мэр тепло пообщался с его заместительницей Викторией Нуланд. Тем самым еще раз показав, что имеет политические амбиции выходящие за пределы города Киева.

Позже Виталий Кличко, реагируя на обыски, заявлял, что документы по нынешним уголовным делам мэрия сама передавала в правоохранительные органы еще два года назад. Но тогда по ним никакого движения не было.

При этом источники "Страны" в следствии говорят, что доказательная база о коррупции в управлении Киевом действительно есть.

"Все материалы по уголовным делам, которые сейчас расследуются по КГГА, совершенно реальные. Там четкая доказательная база. Реально речь идет о воровстве бюджетных средств и схемах. Просто раньше не было команды это замечать. А теперь она появилась".

Почему пошел раздрай между Банковой и Кличко

Новая "битва за Киев" началась по двум причинам.

Первая - переконфигурация центров влияния в столице. Существовавший ранее альянс между Кличко и "слугами" оказался разрушен - что видно и по недавним голосованиям за крупные градостроительные проекты, в которых партия Зеленского участия не принимала.

Этот альянс ранее сложился после попыток Банковой свалить Кличко в 2019 году - еще при главе Офиса президента Андрее Богдане. Тогда стороны сумели договориться - мэра оставили на своей должности, а взамен он передал людям Банковой контроль над рядом должностей в городе.

Однако с тех пор изменился общеполитический контекст.

Это вторая, и главная причина. Зеленский по всем признакам начал готовиться ко второму сроку президентства. И одновременно Кличко, избравшись на очередной срок, видимо, почувствовал себя вполне уверенно для того, чтобы все более открыто демонстрировать общенациональные политические амбиции.

При этом его потенциальный электорат сильно пересекается с избирателями Зеленского, фактически отбирая голоса у последнего.

И, хотя пока президентский рейтинг у киевского мэра невысок, эта ситуация может поменяться, если Кличко прямо заявит о своих президентских амбициях и начнет раскручиваться в качестве кандидата.

Видимо, уголовными делами мэра и пытаются сбить с этого курса. С точки зрения Офиса президента возможны два варианта развития ситуации - либо Клико сворачивает подготовку к общеукраинской политической кампании и занимается только городом. Либо Зеленский на волне уголовных дел и разоблачений снимает Кличко с поста главы КГГА, оставляя ему мало что значащий пост мэра (об этом же варианте говорит и сам Кличко).

Сам мэр, впрочем, пытается перебить оба варианта. С одной стороны, разворачивая пиар-кампанию, представляя себя "жертвой репрессий". С другой стороны - стараясь заручиться международной поддержкой. Как уже писалось выше, он уже контактировал с Нуланд. Кличко позиционирует себя как наиболее приемлемая для Запада альтернатива Зеленскому. И рассчитывает, что в этом качестве может получить защиту Вашингтона от действий Банковой.

Как оно будет на самом деле - увидим в ближайшее время.

Детальнее о раскладах вокруг мэрии - в материале "Страны" Уволят или поделится? Что ждет мэра Кличко после вала уголовных дел против киевской власти.