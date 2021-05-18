Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США Оксане Маркаровой обсудить с Белым домом возможность получения вакцин от коронавируса.

Об этом Кулеба заявил в ходе брифинга во вторник, 18 мая, трансляция велась в Facebook.

Министр напомнил о планах США доставить 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня. Кулеба сказал, что Украина приветствует это решение.

"Вчера я поручил послу в Вашингтоне обратиться к Белому дому для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке. Убежден, что здесь у нас все получится", - заявил министр.

Отметим, что США планируют направить в другие страны 60 млн доз вакцины AstraZeneca. Президент Штатов Джо Байден пообещал также до конца июня дополнительные 20 млн доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, которые применяются в США.

Напомним, Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины. Это примерно 7,52 доллара. Эта стоимость является приблизительной, поскольку по условиям контрактов, Украина не может разглашать точную цену закупленного препарата.

Также мы писали о том, что в Италии после массовой вакцинации населения резко снизилось число смертей от Covid-19.