Журнал Newsweek выпустил расследование о "тайной армии" США.

За последнее десятилетие Пентагон создал тайное подразделение, куда входят порядка 60 тысяч человек. Они работают под прикрытием фейковых личностей. Программа называется Signature Reduction (SR) - что можно перевести как "уменьшение заметности" или проще "Маскировка".

Штат этой структуры - в десять раз больше, чем подпольная сеть ЦРУ. Агенты работают под прикрытием как в армии, так и в политических структурах и частном секторе. В том числе - в интернете.

У этих людей - вымышленные имена и биографии. Тысячи из них работают в кибер-пространстве. В связи с чем издание делает ремарку: США обвиняют в кибер-шпионаже и подрывной работе Китай и Россию, при этом занимаясь этим в куда больших масштабах.

Журнал уточняет, что этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", которая идет вразрез с законами США и Женевскими конвенциями.

Newsweek заявляет, что два года собирал информацию об этой шпионской структуре. Журналисты изучали рынок вакансий, проанализировав более тысячи объявлений и 600 резюме. Журнал сделал десятки запросов чиновникам и провел несколько интервью с ними.

"Страна" публикует некоторые детали этого расследования.

Сделать агента невидимым

Сеть SR насчитывает более 130 частных компаний, которые тратят 900 миллионов долларов ежегодно, обслуживая тайные операции.

В их работу входят все формы маскировки агентов: создание фальшивых документов, налоговые проводки для агентов, изготовление прослушивающих и "подсматривающих" устройств, а также решений, которые помогают избежать идентификации агента - от его информационной до физической маскировки.

Целые компании-подрядчики занимаются тем, чтобы у людей, которые работают по агентурным документам, не было проблем. Им ведут фальшивые счета по оплате коммуналки, квартплаты и даже кредитной истории, проводят транзакции по картам, чтобы создавать впечатление "живой" личности. Причем как в США, так и за рубежом.

Особое внимание уделяется "замене" биометрических данных - чтобы обойти иностранные системы распознавания отпечатков пальцев и лица.

Это делается как с помощью физических спецприспособлений, так и путем "закладок" в программном обеспечении систем распознавания, которые поставляются американцами другим странам (так называемый код ExpressLane). То есть данные просто стираются из системы удаленно иди заменяются на другие.

Но это, конечно, в том случае, если система биометрии куплена у США, а не, скажем, у Китая или России.

Важным элементом работы спецслужбы является "зачистка" любой правдивой информации об агентах как в интернете, так и в закрытых базах данных, не относящихся к подразделению. В том числе лицо агента могут убрать из памяти камер внешнего наблюдения там, где он мог появиться для задания.

В задачи также входит зачистка данных о семьях разведчиков или создание ложных следов для тех, кто будет пытаться установить их личность.

Кто входит в Signature Reduction

Более половины состава - это силы специальных операций, которые работают в "горячих точках". Они занимаются поиском и ликвидацией террористов. Одна из мини-сенсаций материала - работа таких специалистов на территориях Северной Кореи и Ирана, где войны нет.

Чтобы туда проникнуть используются ухищрения вроде изменения отпечатков пальцев и смены внешности с помощью специальных маскировочных техник. Включая биологически схожие с лицом человека маски.

На фото, которое оказалось в распоряжении Newsweek - процесс маскировки молодого агента под пожилого человека. Для изменения отпечатков пальцев используются тончайшие силиконовые перчатки.

Второй по величине элемент - военная разведка и контрразведка.

Автор статьи описывает в деталях, как работают американские разведчики на Ближнем Востоке и в Африке, а также как SR занимается их прикрытием. Много посвящается техническим ухищрениям по прослушке, так и маскировке в военных условиях.

Третий, самый новый и быстрорастущий сегмент - "тайная армия, которая никогда выходит из-за клавиатуры". Это кибер-бойцы и сборщики разведданных, которые выдают себя за вымышленных лиц в сети. Они собирают открытые данные, а также участвуют в "кампаниях по влиянию" и манипулированию социальными сетями.

Об этом в материале Newsweek сказано крайне мало. Но важен сам факт: авторитетные медиа США открыто пишут, что их военные держат огромные фермы интернет-троллей, которые манипулируют людьми в Сети.

Нельзя теперь исключать, что именно эти специалисты могут войти в структуры по кибер-безопасности, которые создаются под патронатом Запада и в Украине.

Военные говорят, что Signature Reduction незаменимо для войны в "серой зоне" - то есть за пределами прямого военного конфликта с конкурентными государствами, Россией и Китаем.

Парик и старенькая "Нокия"

Ряд шпионских ухищрений из арсенала спецотдела Пентагона, уже засветились в историях, которые стали публичными.

В мае 2013 года произошел почти комичный инцидент, больше напоминающий шпионскую комедию "Напряги извилины", чем опытный шпионаж.

Москва выслала третьего секретаря посольства США Райана Фогла. Это произошло после того, как были опубликованы фотографии задержания Фогла в нелепом парике. При нем была странная дилетантская атрибутика - четыре пары солнцезащитных очков, карта улиц, компас, фонарик, швейцарский армейский нож и сотовый телефон.

Райан Фогл

После этого в западных СМИ начали насмехаться над версией России.

Отставные сотрудники ЦРУ после этого высказывали мнение в СМИ, что мир уже ушел от старой практики использования париков и фальшивых камней. Упоминание о камнях было отсылкой к случаю с Великобританией. Всего годом ранее несколько сотрудников британского посольства в Москве признались, что получали секретную информацию от завербованного российского гражданина через установленный в сквере камень, в который было вмонтировано устройство типа Bluetooth. Это было еще одним открытием российской разведки.

Однако, как оказалось, "умная" шпионская техника есть не только у американцев.

В 2019 году 20 лет тюрьмы дали бывшему офицеру американской военной разведки Кевину Патрику Мэллори. Его обвинили в продаже секретов Китаю. В деле Мэллори обвинение продемонстрировало присяжным коллекцию, принадлежащих ему париков и искусственных усов, больше похожих на предметы для Хэллоуина.

Однако, как рассказала Бренда Конноли (имя изменено), которая работала инженером в Управлении науки и технологий ЦРУ, смеяться над нелепой маскировкой рано. Древний телефон "Нокиа", принадлежащий пойманному в Москве Фоглу, скрывал в себе устройство для скрытой связи. Мэллори пользовался "Самсунгом", подаренный ему китайской разведкой. Он оказался настолько искусно переделанным внутри, что американцы так и не смогли извлечь из него собранные секретные данные.

Кроме того, у Фогла обнаружили защитный элемент RFID, предназначенный для предотвращения электронного отслеживания. А у Мэллори - флаконы с фальшивой кровью, подученные от Китая. Правда, Конноли не стала раскрывать, для чего они предназначались.

По словам эксперта, после перехвата кодов на радиочастотах возник мир тайных коммуникаций или COVCOMM, как его называют инсайдеры. Это особые устройства шифрования, которые можно увидеть в делах Фогла и Мэллори, а также десятки различных передатчиков и приемников, спрятанных в повседневных объектах, например, таких как поддельные камни.

Все, что агенту необходимо сделать для активации связи - это просто пройти мимо целевого приемника (здания или поддельного камешка). При этом секретные сообщения зашифровываются и передаются обратно в специальные центры наблюдения.

Устанавливают такие устройства военные, сотрудники спецназа, работающие над поддержкой секретных операций - в частности, из "Маскировки".

Также Коннолли рассказала о нагретых тканях, которые делают солдат невидимыми для теплового обнаружения, об электрических мотоциклах, которые могут работать бесшумно, о десятках футов проводов зашитых в одежду (при этом сами солдаты затем становятся ходячими приемниками, способными перехватывать близлежащие маломощные радиоприемники и даже сигналы сотовых телефонов).