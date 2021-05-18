Во вторник, 18 мая, в Украину прилетел борт с очередной партией вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщил Telegrm-канал "Украина.24", добавив фото с прибывшим самолетом.

Напомним, главный санврач заявлял, что в Украине после 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Премьер-министр Шмыгаль говорил, что эту партию вакцин будут колоть работникам учебных заведений.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что это за вакцина, есть ли от нее побочные эффекты и какие противопоказания. Препарат Pfizer официально в США называется BNT162b2, а в Евросоюзе зарегистрирована под торговой маркой Comirnaty. Ее разрешается колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту. То есть на детях ее применять нельзя.

Также мы рассказывали, что 16 апреля в рамках COVAX в Украину прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech в размере 117 тысяч доз.

23 апреля в Украину прибыли 367 200 доз южнокорейского препарата AstraZeneca-SKBio. Ее доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.