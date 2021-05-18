В Украине 14% заведений общепита не пережили весенний локдаун-2021. Оборот кафе и ресторанов сократился на 12%.

Об этом в Facebook сообщает Opendatabot.

Заведения общественного питания по итогам прошлого года не возглавили список отраслей украинского бизнеса, которые больше всего пострадали. Однако во время локдауна весной 2021 года, когда большинство регионов на некоторый промежуток времени попадали в "красную" зону карантина, ситуация изменилась.

За весь год с начала эпидемии отрасль общественного питания в Украине потеряла почти 40% работающих заведений. На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период отрасли общественного питания восстановиться не удалось - открылось только еще около 2% ресторанов.

В целом только за период весеннего локдауна количество работающих ресторанов сократилась на 14%, а их оборот - на 12%.

Напомним, накануне локдауна в Киеве "Страна" обсуждала предстоящее ужесточение карантина со столичными рестораторами, которые делились своими мыслями на этот счет.

Также мы писали, что по прогнозу бизнесменов, половина ресторанов не выживет после карантина.