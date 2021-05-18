Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 18 мая, внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Внеочередное заседание парламента созывается по требованию 155 народных депутатов.

Начнется заседание в 16:00.

В повестке дня рассмотрение трёх кадровых вопросов: об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.

О том, что Внеочередное заседание Верховной Рады, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос об увольнении троих министров Кабмина, может состояться 18 мая, в 16:00, "Страна" писала еще вчера.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Степанов не намерен уходить в отставку, потому процедура его увольнения запущена премьер-министром Денисом Шмыгалем - он подал соответствующее представление в парламент.

По данным источника "Страны", на должность министра здравоохранения "слуги народа" рассматривают кандидатуру замминистра, главного санврача Виктора Ляшко, на пост главы Минэкономики претендует нынешний глава ГНС Алексей Любченко, на должность министра инфраструктуры – глава Укравтодора Александр Кубраков.

Ранее мы подробно разбирались, почему Офис президента решил устроить чистку в Кабмине.