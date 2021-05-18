Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что РФ непричастна к обвинениям со стороны Запада в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline при помощи ПО фирмы SolarWinds.

Об этом он сообщил во вторник, 18 мая, в интервью BBC.

По словам главы СВР, за кибератакой SolarWinds, в совершении которой обвиняют РФ, могут стоять Великобритания и США.

Он добавил, что обвинения в адрес РФ в кибератаках, отравлениях, взломах, вмешательстве в выборы убоги и выглядят как плохой детектив.

"Все эти сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух приличных и высокообразованных людей даже неудобно это комментировать, они выглядят как плохой детектив", - сказал он.

Также Нарышкин надеется на скорую личную встречу с главой британской разведки MI6 Ричардом Муром. По словам главы СВР, контакт с ним уже был установлен, добавив, что главы ведомств уже ведут переписку, которая носит "уважительный и вежливый характер".

Напомним, 7 мая крупнейший поставщик горючего в восточной части США компания Colonial Pipeline заявила о приостановке работы своих трубопроводов после хакерской атаки. Это привело к повышению цен на топливо, а также вызвало панику у населения. Вскоре ФБР заявило о причастности к атаке хакерской группировки DarkSide, связанной, как сообщалось, с Россией.

При этом Белый дом данную информацию не подтвердил. Глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Вашингтон не видит прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline.