Во вторник, 18 мая, всю Украину накроет дождями, местами пройдут осадки с грозами и градом, ожидается порывистый ветер. В связи с этим спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Украине 18 мая грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в ГСЧС.

В Укргидрометцентре показали, какой будет погода во вторник. По всей стране пройдут дожди с грозами. Столбики термометров покажут днем от +14 до +24 градусов.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 18 мая

Напомним, синоптик ранее предупредила, что к циклону с фронтами и грозами присоединится также и повышенная магнитная деятельность, поэтому ожидаются магнитные бури. С пятницы осадков станет меньше, а тепла больше.

Также мы рассказывали, что, по прогнозам синоптиков, погода в Киеве на неделе 17-24 мая будет дождливой. За ближайшие семь дней в столице может выпасть до 60% месячной нормы осадков. Кроме того, возможны залповые грозовые дожди.