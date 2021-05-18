Вооруженные силы Украины заявляют, что обстрелы на Донбассе не прекращаются: 17 мая противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, огонь по позициям велся в том числе из жилых кварталов Донецка.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

По информации ВСУ, обстрелы противника 17 мая были зафиксированы вблизи Новолуганского, Песков, Зайцево, Опытного, Новотошковского, Причепиловки и Авдеевки. Противник применял минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщают военные.

По утверждению Украинской стороны СЦКК, противник использует практику ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120-мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов противники выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 13 мая на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный.

Также мы сообщали о том, что в ВСУ заявили о применении противником на Донбассе лазерного оружия.