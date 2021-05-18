Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в апреле получила 110 000 гривен зарплаты.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора сообщают "Украинские Новости".

Таким образом, Венедиктова за апрель получила больше, чем 18 минимальных заработных плат (одна минимальная зарплата в Украине - 6 000 гривен - Ред.).

Оклад Ирины Венедиктовой составил 70 720 гривен, надбавки за выслугу лет - 40% должностного оклада (28 288 грн), надбавки за работу в условиях режимных ограничений - 15% (10 680 грн). Таким образом, общая сумма зарплаты составила 109 616 грн.

Какую сумму генпрокурор Венедиктова получила после удержания налогов и сборов, не уточняется.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала 944 тысяч гривен доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Также мы писали о том, что во время карантина прошлой весной зарплата генпрокурора Ирины Венедиктовой была урезана до 38 тысяч гривен, и тогда генеральный прокурор жаловалась, что ей не хватает этих денег. Она рассказывала, что из-за этого ей приходится тратить деньги из личных сбережений.