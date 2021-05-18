По состоянию на утро вторника, 18 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 095 человек.

Напомним, что вчера, 17 мая, в стране было выявлено 2 136 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 1 959 человек.

Умерли за отчетные сутки 285 человек (с начала эпидемии 48 469 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 17 751 человек (с начала эпидемии - 1 882 344 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 235 детей и 162 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (428), Ровенской области (425), Полтавской области (275) и Запорожской области (265).

В Киеве выявлено 425 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали украинцам, через сколько дней после перенесенного коронавируса уже можно вакцинироваться.

Так же мы рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сроки поставки в Украину вакцины от коронавируса Pfizer для учителей.

"До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений", - заявил премьер.