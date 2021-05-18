Евросоюз принял официальное решение о продлении на год (до 18 мая 2022 года) киберсанкций против организаторов хакерских атак на свои структуры и государственные органы отдельных стран, входящих в ЕС.

"Это решение позволяет ЕС вводить целевые ограничительные меры в отношении лиц или организаций, участвующих в кибератаках, которые оказывают значительное влияние и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры могут также применяться в ответ на кибератаки на третьи государства или международные организации, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP).

В настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям и включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.



Это продление является частью повышения устойчивости ЕС и его способности предотвращать, сдерживать, сдерживать и реагировать на киберугрозы и злонамеренные действия в киберпространстве в целях защиты европейской безопасности и интересов", - заявили в пресс-службе ЕС.

Напомним, что санкции были впервые объявлены в июле 2020 года. Тогда ЕС ввел их против россиян Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова за причастность к попыткам кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тогда же под санкции попали хакеры из Китая и КНДР.

А в октябре 2020 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (бывшего ГРУ) Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба, специализирующегося на криптографии. Евросоюз считает их причастными к кибератаке на Бундестаг.

Ранее "Страна" сообщала, что взломавшая Colonial Pipeline группа хакеров DarkSide объявила о самороспуске после получения выкупа.