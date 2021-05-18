Сегодня утром, 18 мая, в Красноярском крае России произошло жуткое ДТП, в котором погибли пять человек. Трагедия разыгралась на 633 километре трассы Р255 "Сибирь".

"Honda Civic Ferio", двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, на полном ходу влетела в фургон ГАЗ-2747. В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры иномарки. Удар был такой силы, что грузовик разорвало на две части.

"По факту ДТП в Ачинском районе главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" , - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

В настоящее время на месте происшествия работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа краевого главка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз - судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что при падении вертолета в России погиб директор "Деда Мороза" из Великого Устюга.

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