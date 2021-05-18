На Ближнем Востоке ситуация остается крайне горячей. Конфликт между Израилем и арабскими странами идет по нарастающей. В ночь на понедельник 18 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ливану в ответ на запуск шести ракет с его территории.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем официальном Twitter.

"Только что (около полуночи по Киеву - Ред.) из Ливана было выпущено шесть ракет по северному Израилю, и все они упали внутри Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по источникам пусков", - заявили израильские военные.

Арабские СМИ в свою очередь сообщили, что израильская армия выпустила по меньшей мере 20 ракет по селению Кфар-Шуба, которое расположено на юге Ливана.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в украинской авиакомпании МАУ снова отменили рейсы в Тель-Авив. Решение о полетах в Израиль будет пересматриваться каждые 48 часов.

Так же мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган проклял правительство Австрии за флаг в поддержку Израиля на здании администрации канцлера.

"Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", - заявил Эрдоган.