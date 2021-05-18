Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на три четверти миллиарда долларов
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском Конгрессе.
Речь идет об оружии Joint Direct Attack Munition (JDAM,, в переводе - боеприпасы для совместной прямой атаки). Это созданное на базе технологии GPS оборудование преобразует свободно падающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.
Администрация обязана уведомить Конгресс о готовящейся сделке, после чего у законодателей будет две недели, чтобы высказать свои возражения. Подобное уведомление уже отправлено, сообщило издание The Washington Post.
По данным издания, вопрос о продаже оружия Израилю может вызвать разногласия в парламенте, особенно после того, как Армия обороны Израиля разрушила в Газе многоэтажное здание, в котором находились офисы мировых СМИ, включая Associated Press. По словам источников The Washington Post, разрешение на продажу Израилю оружия без каких-либо условий о прекращении огня лишь приведет к "дальнейшей резне".
Ране "Страна" рассказывала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал правительство Австрии за то, что в Вене на правительственных зданиях на фоне конфликта в секторе Газа подняли флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом.