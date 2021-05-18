После недавней новости о том, что жертвами так называемых звуковых, или акустических атак, стали 130 американских дипломатов, сообщается о новых случаях такого воздействия.

В конце прошлого года два чиновника Белого дома были поражены загадочной болезнью, похожей на "гаванский синдром" при акустической атаке.

Об этом пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники.

По данным CNN, в ноябре 2020 года пострадали два должностных лица из Совета национальной безопасности: один на следующий день после президентских выборов, а другой - несколько недель спустя. Эти случаи похожи на произошедшее со 130 дипломатами, разведчиками и военными.

В первом случае чиновник СНБ вошел в Белый дом через парк Эллипс, что с южной стороны административного комплекса. Вскоре после этого у него появились легкие симптомы, включая головные боли и бессонницу, которые прошли через неделю.

Второй чиновник был, по всей видимости, атакован возле входа на территорию Белого дома. У него отмечались более серьезные симптомы, и ему было настолько плохо, что он сразу обратился за медицинской помощью.

Эти случаи вызвали опасения по поводу того, что волны атак, целью которых ранее были только американцы за границей, теперь все чаще происходят на территории США.

В разведывательном сообществе до сих пор нет уверенности в том, что вызывает странный набор симптомов со стороны нервной системы, и можно ли вообще говорить о целенаправленных атаках. Даже технология, которая может вызвать такой противоречивый набор симптомов, является предметом споров.

Вот уже пять лет исследователи безуспешно пытаются объяснить странные события, о которых сообщали американские дипломаты и другие государственные служащие на Кубе, в России, Китае и других странах.

В некоторых случаях пострадавшие испытывали хронические головные боли, причем у многих боль прекращалась, когда они переходили в другую комнату.

Теорию о звуковых атаках не раз критиковали и высмеивали. Например, в 2019 году ученые из США и Великобритании, проанализировав аудизапись предполагаемой атаки, пришли к выводу, что за акустическое оружие приняли звуки, которые издают сверчки в брачный период.

Однако все новые сообщения о таких атаках вызвали озабоченность в администрации Байдена. И в Белом доме заговорили о расследовании эпизодов.