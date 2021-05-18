Обвиняемого в массовом убийстве учащихся и учителей в школе в Казани Ильназа Галявиева доставят в Институт Сербского для психиатрической экспертизы.

Об этом написали в официальном печатном органе наблюдательных комиссий (газета ОНК), сообщает ТАСС.

Сообщается, что на текущий момент обвиняемый находится в одиночной камере местного СИЗО под круглосуточным наблюдением.

Мы разбирались, почему в школах разных стран расстреливают учеников.

В 1999 году США потрясла стрельба в школе "Колумбайн" (Columbine High School) в штате Колорадо. Это было не первое подобное массовое убийство, но оно стало одним из самых громких. После него был осуществлен еще ряд похожих терактов, исполнители которых могли вдохновиться стрельбой в Колорадо.

Как сообщала "Страна", стали известны последние слова перед смертью учительницы, заслонившей собой ребенка в Казани. Эльвира Игнатьева сказала всего два слова: "Прощайте, дети". Гимназисты вспоминают ее как доброго, справедливого и любящего их преподавателя.

Напомним, что во Львовской области учительница заставила школьника съесть бумажный самолетик, размахивая ножом.