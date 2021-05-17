Гнезда разместили в разных частях зоны. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника стартовал интересный научный проект. Его организаторы будут наблюдать за осами, чтобы определить влияние на них радиации.

Об этом сообщается в Фейсбуке заповедника.

"Сегодня Чернобыльский заповедник посетили специалисты Института эволюционной экологии НАН Украины. Они развешивали гнезда для диких ос на участках с разным уровнем ионизирующего излучения для изучения оценки его влияния на жалящих насекомых", - говорится в записи.

В конце лета ученые оценят состояние гнезд, а также видовой состав их жителей и плотность заселения. На основании наблюдений они сделают выводы о воздействии излучения.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедникаУченые прикрепляют гнездаГнездо для ос

Ранее "Страна" сообщала, что Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения согласовало проект землеустройства Чернобыльского заповедника.

Мы также показывали фото грациозных серн зоны отчуждения.

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