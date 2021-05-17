На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника стартовал интересный научный проект. Его организаторы будут наблюдать за осами, чтобы определить влияние на них радиации.

Об этом сообщается в Фейсбуке заповедника.

"Сегодня Чернобыльский заповедник посетили специалисты Института эволюционной экологии НАН Украины. Они развешивали гнезда для диких ос на участках с разным уровнем ионизирующего излучения для изучения оценки его влияния на жалящих насекомых", - говорится в записи.

В конце лета ученые оценят состояние гнезд, а также видовой состав их жителей и плотность заселения. На основании наблюдений они сделают выводы о воздействии излучения.

Ранее "Страна" сообщала, что Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения согласовало проект землеустройства Чернобыльского заповедника.

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