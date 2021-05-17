Во Львовской области учительница информатики якобы в шутку размахивала над семиклассником ножом и заставила его съесть бумажный "самолетик". Также она посоветовала 12-летнему мальчику писать собственной кровью. Об этом сообщает ТСН.

Учительница заявляет, что с детьми шутила, но они не поняли. Свидетелями этого инцидента оказались более двух десятков учеников. Некоторые перепугались и рассказали родителям. Поднялся скандал. Родители школьника написали заявление.

Оценку действиям учительницы будет давать руководство школы и полиция.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, пальцы порежет", – рассказывает школьник.

Ранее под Львовом директор школы обзывала детей "скотом" и "бомжами". Ее оштрафовали на 1,5 тысячи гривен.

Напомним, что стали известны последние слова перед смертью учительницы, заслонившей собой ребенка в Казани. Гимназисты описали Эльвиру Игнатьеву как доброго, справедливого и любящего их преподавателя.