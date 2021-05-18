Битва за Минздрав: Степанов против Зеленского

Намеченное на сегодня голосование по отставке министра здравоохранения Максима Степанова может стать одной из самых скандальных кадровых историй за всю историю правления Владимира Зеленского. Поскольку, несмотря на президентскую инициативу и представление от премьера, сам министр уходить не хочет и голоса под его увольнение находятся не просто.

Показательным в этом вопросе стало вчерашнее заседание профильного комитета Верховной Рады. Накануне спикеры от "Слуги народа" убеждали всех, что в этом комитете 9 из 15 членов спят и видят, как министра будут отправлять в отставку; но подошло голосование и оказалось, что "за" только семеро. Поэтому комитет, где большинство принадлежит правящей партии, в итоге не поддержал инициативу своего президента и своего премьера.

Конечно, это голосование нельзя экстраполировать на сегодняшнее рассмотрение в зале. Но сам по себе факт – показательный. Означает он, что как минимум Степанов умеет работать с нужными людьми даже лучше, чем президент.

Однако давление Банковой на депутатский корпус будет серьезное. Зеленский на четверг назначил итоговую пресс-конференцию к двухлетию своего правления, и к этому отчету нужен свершившийся факт увольнения чиновника, которого уже назначили главным виновником проваленной вакцинации.

Мининфраструктуры и Минэкономики: своя рука – владыка?

А вот в случае с отставками двух других министров никаких сюрпризов ожидать не приходится. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко в конце прошлой недели, как и Степанов, побывали на ковре у Зеленского, но спорить с ним не стали и написали заявления "по собственному желанию".

И, хотя их должности не менее значимы, чем степановская, никаких столкновений в парламенте ожидать не приходится.

Собственно, главная интрига здесь как раз в том, наберут ли 226 голосов потенциальные сменщики. На должность Криклия претендует нынешний глава "Укравтодора" Александр Кубраков, после "Большой стройки" ставший на Банковой совсем своим. На Минэкономики – нынешний руководитель налоговой службы Алексей Любченко (человек, близкий к Ермаку и к влиятельному на таможне другу Зеленского Илье Павлюку), которому прогнозируют большую перспективу: сначала вице-премьерскую, а потом и премьерскую должность.

Однако именно такая перспектива и делает назначение Любченко проблемным. На Банковой уже был любимчик Витренко, которому прогнозировали премьерское кресло, и в итоге он вообще пролетел мимо Кабмина.

С другой стороны, в последнее время Банковая приложила немало усилий для укрепления своего контроля над "слугами". И голосования по всем кадровым назначениями будет очень показательным с точки зрения того, действительно ли Офис президента поборол во фракции внутреннюю оппозицию.

Кличко не хочет судьбы Черновецкого

Сегодня начался новый раунд битвы между Банковой и столичной мэрией, которая развернулась на прошлой неделе. Тогда, как известно, прошла массированная атака правоохранительных структур на коммунальные предприятия. Вчера свой контрвыпад сделал Виталий Кличко, потребовавший от силовиков отчета по обыскам.

Впрочем, киевского мэра, конечно, интересует не отчет. И самыми главными в его сегодняшнем обращении были не требования к правоохранителям, а слова о том, что с ним, Кличко, хотят поступить так же, как в свое время Виктор Янукович поступил с Леонидом Черновецким (мэра Черновецкого в 2010 году уволили с поста главы КГГА, назначив на эту должность Александра Попова). "Но только я не Черновецкий", – предупредил Зеленского Кличко.

В том, что предупреждение было сделано именно в адрес президента, сомнений нет: только глава государства имеет права увольнять и назначать руководителя Киевской горадминистрации. А о намерении Зеленского найти для Киева своего Попова слухи действительно курсируют активно.

Причем у нынешнего президента мотивация разделить должности мэра и главы КГГА даже сильнее, чем у Януковича: Черновецкий конкурентом главы государства не был, а Кличко многие рассматривают как альтернативу-2024.

Зачем Украине "ГУМ"?

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио". Суть новой организации в том, что если до сих пор все три страны по отдельности стремились в Евросоюз, то теперь они будут делать это вместе.

Несложно заметить, что новое объединение – это тот же ГУАМ, который вроде бы существует уже не один десяток лет. Только теперь из него исключили Азербайджан, и "Ассоциированное трио" может иметь аббревиатуру "ГУМ".

Но чем будет "торговать" этот "ГУМ", непонятно. Ведь вся суть соглашений об ассоциации состоит в том, что каждая из стран выполняет свою индивидуальную программу требований Евросоюза, и вряд ли грузины с молдаванами смогут оказать Украине какую-то помощь в принятии тех или иных законов.

А самое главное – непонятна цель такого объединения. Не декларативная, а реальная. С декларативной-то все понятно: "ГУМ" еще раз подтверждает свою приверженность курсу на вступление в Евросоюз, чтобы уже точно никаких сомнений в этом не было. Но что будет делать "ГУМ" в ситуации, когда ни объединению в целом, ни каждой из трех стран по отдельности вступление в ЕС не светит ни в ближайшей, ни даже в среднесрочной перспективе?!

Удел "ГУМа" – это удел клуба любителей фантастики, где все вместе соберутся и будут мечтать о том, что когда-то произойдет. При этом, естественно, никто не сможет предсказать то, что произойдет на самом деле.