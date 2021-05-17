Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал правительство Австрии за то, что в Вене на правительственных зданиях на фоне конфликта в секторе Газа подняли флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом.

Об этом он заявил во время выступления в столице Турции - Анкаре, передает РЕН.

Канцлер Австрии Курц ранее заявил о том, что флаг Израиля подняли на крыше федерального ведомства канцлера и на австрийском МИДе.

"Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", - заявил Эрдоган.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась в начале мая, когда власти Израиля предприняли попытки выселить палестинские семьи из их домов в Восточном Иерусалиме. В частности, они были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх Джаррах у проживающих там арабов в пользу еврейских поселенцев. Основанием послужило то, что данное жилье принадлежало им до 1948 года.

Конфликт быстро перешел на уровень военного противостояния. С 10 мая израильская армия и сектор Газа не прекращают обмен ракетными ударами. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военнослужащий. А в Палестине число погибших достигло 181 человека, среди жертв - 52 ребенка.

Как сообщала "Страна", из сектора Газа хотят эвакуироваться больше сотни граждан Украины. Министерство иностранных дел Украины поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа.

Многочисленные митинги в поддержку Палестины прошли в крупных городах Европы. При этом правоохранители пытались разогнать демонстрантов при помощи водометов и слезоточивого газа.

Напомним, что в ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем и временно прекращали удары в сторону Тель-Авива.