Министерство внутренних дел Украины будет настаивать на увольнении одного из руководителей полиции в Тернопольской области, чей сын совершил ДТП. Также ведомство инициирует дополнительную правовую квалификацию этого дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщается в Фейсбуке МВД, об этом 17 мая заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с потерпевшей в ДТП девушкой и ее матерью.

По данным МВД, 24 августа 2020 года в 2:30 в селе Брыков Тернопольской области на 19-летнюю девушку-пешехода совершил наезд односельчанин, 22-летний сын заместителя начальника одного из отделов полиции. Он был за рулем служебного авто отца и оставил место ДТП, не оказав пострадавшей помощь. Девушка получила многочисленные травмы, затем перенесла две операции.

Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области возбудило уголовные производства по ч.1 ст.135 (оставление в опасности), ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч .1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи ожидают результатов конечной судебно-медицинской экспертизы, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Геращенко заявил, что полицейский, который покрывает совершенное сыном преступление, не может быть оправдан и должен понести наказание.

"Мы будем настаивать на его увольнении, как и на открытии уголовного производства за сокрытие отцом подозреваемого информации о правонарушении, совершенном сыном. Отец как сотрудник полиции должен сообщить о преступлении, о конфликте интересов и просить передать дело для расследования в другой район. Вместо этого он пытался скрыть следы преступления, в частности отремонтировал служебный автомобиль, на котором был совершен наезд на потерпевшую", - сказал замминистра.

По его словам, в ближайшее время дело будет передано в суд с возможной дополнительной правовой квалификацией, если таковую поддержит прокуратура.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков занимает жесткую позицию в вопросах несоблюдения Правил дорожного движения. МВД инициирует законы, предусматривающие усиление ответственности за нарушение ПДД. Поэтому беру это дело под личный контроль. Параллельно с проведением служебного расследования материалы производства будут переданы в Государственное бюро расследований", - сказал Геращенко.

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