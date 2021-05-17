В четверг, 17 мая, Верховная Рада планирует провести не одно внеочередное заседание, где рассмотрят вопросы об увольнении трех министров. Нардепы соберутся и на вторую сессию, чтобы обсудить получение Украиной второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе брифинга после заседания фракции в понедельник, 17 мая.

"В четверг (18 мая - Ред.) по инициативе президента у нас будет ещё одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал он.

При этом Арахамия уточнил, что Рада планирует "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

Также он рассказал, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Напомним, летом 2020 года правительство Украины и Еврокомиссия подписали Меморандум о взаимопонимании и выделении очередной чрезвычайной макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро двумя равными траншами. В декабре 2020 года европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 миллионов евро.

Вторую половину ЕС сможет предоставить нашей стране, если Украина выполнит главные условия. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Также мы рассказывали, что МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд). Пока Украина получила $2,1 млрд первого транша. Однако 13 февраля текущего года МВФ завершил миссию в Украине без положительного результата по программе кредитования. В начале года в МВФ назвали три направления, которые должна проработать Украина для нового транша.