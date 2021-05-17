В воскресенье, 16 мая, в Николаевской области в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 малолетний мальчик ушел из дома в селе Дмитровка Очаковского района и не вернулся.

Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции №7 Николаевского районного управления полиции.

Как оказалось, к счастью мальчик не покидал дом, а заснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал как его ищут родители. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Уважаемые родители, будьте бдительны к своим детям, всегда держите их в поле зрения, особенно малолетних, общайтесь с ними и объясняйте им правила безопасного поведения. В случае пропажи ваших близких или родных - немедленно сообщайте на 102", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщала "Страна", в Черновцах полицейские спасли маленького путешественника и дали ценный совет родителям. Патрулируя на улице Русской, полицейские заметили маленького мальчика не больше пяти лет без сопровождения взрослых.

Напомним, что в Полтавской области 6-летний ребенок напоролся шеей на металлический стул, играя во дворе.