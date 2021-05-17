Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада проведет заседание, где будут голосовать за увольнение трёх министров Кабмина состоится во вторник, 18 мая, а по назначениям новых - в четверг, 19 мая.

"Есть процедурный вопрос. Если завтра у нас внеочередное заседание, где мы увольняем троих министров. И относительно господина Степанова (министра здравоохранения - Ред,), поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем - представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначения всех троих министров", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что внеочередное заседание ВР во вторник начнется, ориентировочно, после 15:00.

Кандидаты на должности министров:

первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на текущей неделе могут поменять сразу трех министров: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко, которые подали заявления об отставке, и министра здравоохранения Максима Степанова, который отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Сегодня Арахамия заявил, что в зале за отставку Степанова будет 250-270 голосов, добавив, что фракция "Слуга народа" единогласно поддержит кандидатов на должности министров.