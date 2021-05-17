Встреча президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена предварительно намечена на 15-16 июня, но в Москве еще не приняли окончательное решение о ее проведении.

Если же согласие России будет, то встреча, скорее всего, пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает российская газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, в российских госструктурах говорят, что решение о встрече Путина и Байдена во многом будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Им предстоит обсудить темы возможной встречи президентов и, прежде всего, его возможную повестку. Российская сторона считает ключевой тематику стратегической стабильности, причем в расширенной трактовке этого термина.

"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, все должно быть на столе переговоров России и США", - заявил Сергей Лавров.

Он добавил, что рассчитывает "на профессиональный разговор" с Энтони Блинкеном, "который поможет прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с Россией, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе российские интересы". "Будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам - их было уже слишком много, - а по конкретным делам", - подчеркнул Сергей Лавров. И добавил: в Рейкьявике он и его американский коллега обсудят "те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов".

Как сообщала "Страна", в Британии пытаются сорвать возможные договоренности Байдена и Путина. Эксперты заявляют о попытках властей Лондона сорвать возможные договоренности с Россией, чтобы построить подконтрольную себе враждебную Кремлю "ось" из стран бывшего соцлагеря, в том числе и Украины.

Ранее Джо Байден заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к хакерской атаке.

Напомним, что по данным журналистов, двоюродный брат королевы Британии пытался продать доступ к Путину.