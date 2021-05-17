Арахамия прогнозирует, что за отставку Степанова проголосуют до 270 депутатов. Из них всего 200 "слуг"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на вопрос "Страны", сколько есть голосов от "Слуги народа" за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Он заявил что, по его прогнозам, в зале за отставку Степанова будет 250-270 голосов, добавив, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.
"По господину Степанову могут быть какие-то разногласия, но небольшие. Мой прогноз, что 200 голосов за отставку Степанова будет от "Слуги народа", - сказал Арахамия.
Напомним, 17 мая депутаты от фракции "Слуга народа" на своем заседании обсуждают вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова и других министров. В свою очередь, внеочередное заседание Верховной Рады, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос об увольнении министров, может состояться уже завтра, 18 мая.
Ранее мы рассказывали, что после того, как министр отказался писать заявление по собственному желанию в парламент поступило представление главы Кабинета министров об его отставке.
На заседании фракции присутствовал сам министр. Недавно он покинул заседание "Слуг народа" и заявил, что не знает, что решили по его отставке.