Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на вопрос "Страны", сколько есть голосов от "Слуги народа" за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Он заявил что, по его прогнозам, в зале за отставку Степанова будет 250-270 голосов, добавив, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.

"По господину Степанову могут быть какие-то разногласия, но небольшие. Мой прогноз, что 200 голосов за отставку Степанова будет от "Слуги народа", - сказал Арахамия.

Напомним, 17 мая депутаты от фракции "Слуга народа" на своем заседании обсуждают вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова и других министров. В свою очередь, внеочередное заседание Верховной Рады, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос об увольнении министров, может состояться уже завтра, 18 мая.

Ранее мы рассказывали, что после того, как министр отказался писать заявление по собственному желанию в парламент поступило представление главы Кабинета министров об его отставке.

На заседании фракции присутствовал сам министр. Недавно он покинул заседание "Слуг народа" и заявил, что не знает, что решили по его отставке.