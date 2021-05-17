В аннексированном Крыму преодолели острую фазу с дефицитом воды для нужд населения.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 мая в эфире крымско-татарского канала "Миллет".

По его словам, два новых водохранилища планируется построить в Крыму, одно для нужд Симферополя, второе - Алушты. Кроме того, по его словам, также изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.

"Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища", - сказал Аксенов и добавил, что также для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка.

Он добавил, что вопрос "остается только по устойчивому водоснабжению Алушты".

"Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште – 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование", - сказал Аксенов.

Водоснабжение Крыма испытывает проблемы из-за перекрытого властями Украины в 2014 году Северо-Крымского канала, поставлявшего большую часть питьевой воды из Днепра.

В 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым.

Как сообщала "Страна", в начале мая в РФ заявили, что могут обеспечить аннексированный Крым водой без поставок из Украины. Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону необходимо искать новые источники водоснабжения.

Ранее под дном Азовского моря нашли пресную воду, которой могут снабжать Крым. Информация об объемах запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, а также о ее качестве появится в июне 2021 года.