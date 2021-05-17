Алексея Любченко предлагают сразу на две должности. Фото: LIGA.net

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию "Страны", что главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, которого планируют назначить министром экономики вместо Игоря Петрашко, подавшего в отставку, назначат также и первым вице-премьером.

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, глава "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - министра здравоохранения, сообщил журналистам председатель фракции Давид Арахамия.

"Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатура господина Любченко. Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера. И вместо господина Степанова - господин Ляшко", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.

Голосование по отставкам министров Рада проведет во вторник, а за назначение их сменщиков - в четверг.

Еще в пятницу, 14 мая, "Страна" писала, Любченко планируют назначить не только на должность министра экономики, но и на первого вице-премьера. А вслед за этим, возможно, и на премьера (вместо действующего главы правительства Дениса Шмыгаля).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на текущей неделе могут поменять сразу трех министров. Главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

Также власти хотят отправить в отставку и министра здравоохранения Степанова. Однако он пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Между тем, Комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова.

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