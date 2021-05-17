Министр здравоохранения Степанов покинул заседание фракции "Слуга народа", где рассматривали вопрос его отставки из занимаемой должности.

По дороге глава Минздрава ответил на вопросы журналистов.

"Мы проговорили. Я рассказал, что делалось за это время, как это было", - заявил Степанов, добавив, что не знает, что все же решили по его отставке.

"Я же не знаю. Это вы увидите после голосования", - добавил он.

Напомним, 14 мая в парламент поступило представление главы Кабинета министров об отставке руководителя Минздрава Максима Степанова. Это произошло после того, как сам министр отказался писать заявление по собственному желанию.

Вечером 17 мая прошло заседание фракции "Слуга народа", где обсуждался в том числе, и вопрос об отставке Степанова.

Внеочередное заседание Верховной Рады, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос об увольнении главы Минздрава и еще двоих министров Кабмина, может состояться уже завтра, 18 мая, в 16:00.

Также мы сообщали, что комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьера по отставке Степанова и рекомендовал народным депутатам определиться с отставкой главы Минздрава путем голосования в зале.