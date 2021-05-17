В сети интернет опубликован проект закона о внесении изменений в закон Украины 1992 года "О Службе безопасности Украины". Судя по тексту, СБУ будет иметь блокировать сайты без решения суда.

Документ 17 мая опубликовала в своем Фейсбуке народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Скандальную норму о внесудебной блокировке сайтов ранее обещали убрать. Но, как видно, она сохранилась. Авторы лишь несколько видоизменили формулировку.

"Блокировка или ограничение доступа к сайтам осуществляется в судебном порядке. В безотлагательных случаях такое разрешение может предоставить уполномоченный замглавы апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится центральное управление или региональный орган СБУ, в состав которого входит оперативное подразделение, руководитель которого подал ходатайство. Блокировка таким способом может быть осуществлена на срок в 7 суток. В течение этого времени должностные лица должны подготовить документы и обратиться в суд", - гласит текст проекта.

То есть суть осталась неизменной: сайты можно будет блокировать на неделю без судебного решения, одной лишь подписью замглавы апелляционного суда. Но после истечения этого срока должностные лица могут обратиться за ещё одним разрешением на блокировку - ещё на семь дней. И так пока сайт либо не станет послушным, либо пока сам не закроется после постоянных блокировок.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал "Стране" скандальную меру, заложенную в законопроекте об СБУ ко второму чтению.

"Ключевой вопрос в том, что ни государство, ни должностные лица не должны посягать на работу СМИ, медиа и цензурировать ее. Цена этих экспериментов - наступление на свободу слова. Даже блокировка на один день может иметь безвозвратные катастрофические последствия для онлайн-медиа. Это несёт риск запрета на профессию и запрет доступа аудитории к контенту. Блокировка на семь дней по решению замглавы суда без полноценного состязательного процесса - это очень субъективные действия. Такой механизм лишает редакции права на защиту и даже получения обоснования причины этой меры. Можно провести такую аналогию - если депутатов сажать на неделю в тюрьму по решению какого-то судьи, а потом чтобы он вышел на свободу и проводил дальше полноценные голосования в Раде. Сможет ли депутат вернуться к полноценной жизни и свободной работе? Так и медиа вряд ли сможет. Это очень высокий риск для свободы слова", - считает Томиленко.

Ранее "Страна" сообщала, что в том же проекте закона об СБУ прописан минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен.

Кроме того, проект предполагает сокращение на десять тысяч число штатных сотрудников спецслужбы.