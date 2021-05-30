Сегодня у Киева день рождения! Нашей столице исполнилось целых 1539 лет.

У Киева есть очень много достопримечательностей, но главная ценность города - очень много хороших людей, которые в нем живут. Есть вам посчастливилось найти здесь близких по духу людей, они навсегда останутся вашими друзьями.

Киев прекрасен в любое время города, но особенно сейчас, поздней весной. Столица уже полностью ожила после зимы. Невозможно пройтись по городу, чтобы не восхититься прекрасной природой вокруг.

Редакция "Страны" поздравляет киевлян с днем города. Хотим вам пожелать: даже если вы живете в Киеве с самого рождения или очень давно - не переставайте исследовать и изучать город. Каждый раз вы будете находить здесь что-то особенное, открывать места, которые в итоге будут становиться вашими любимыми.

Этот день города Киева предлагаем отметить в том числе так. Мы подготовили для вас открытки с днем рождения нашей столицы, а также большой плей-лист с самыми популярными песнями о Киеве - старыми шлягерами и современными хитами.

Вы можете выбрать понравившиеся и опубликовать в своих социальных сетях. В дополнение расскажите о том, почему вы любите Киев, о дорогих вам местах или как вы познакомились со столицей. Хорошего выходного и праздника!

Специально для вас афиша - "Куда пойти в День Киева. Самые интересные мероприятия".