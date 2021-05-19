В 2021 году 20 июня отмечается святая Троица. Она выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 21 июня - выходной день. Этот праздник переходящий - он всегда приходится на 50-й день после Воскресения Христова.

На Троицу проводится очень красивая служба - храмы по всей стране украшают живыми цветами и ветками деревьев с молодой листвой. Именно поэтому ее еще называют Зелеными праздниками.

"Страна" рассказывает историю светлой Троицы, традициях и обычаях этого дня, что можно и нельзя делать, какие блюда готовить на праздничный стол. Также мы публикуем сильную молитву, красивые открытки и поздравления.

Троица 2021 - история, традиции, молитвы, гадание, угощения

В основе названия праздника Святой Троицы лежит христианская догма. Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.

В этот день Сятой Дух спустился на апостолов. Благодаря чему ученики Иисуса научились исцелять, стали пророками и заговорили на самых разных языках - для того, чтобы нести Слово Божье людям по всему миру.

Накануне Троицы - в 2021 году 19 июня - у православных христиан Вселенская родительская суббота. В этот день принято посещать кладбища умерших родственников и близких, молиться за упокой их душ.

Святая Троица - это по-настоящему радостный праздник. В храмах, которые украшают живыми цветами и зелеными ветками деревьев, проходят торжественные службы. Молитвы, рекомендованные для прочтения в этот день, публикуем ниже. Если будете делать это дома, то уединитесь и зажгите церковную свечу.

На Троицу нет поста. В этот праздник разрешается пить вино и пиво. На праздничный стол, который накрывается после посещения службы в храме, подают пироги с разными начинками, борщ из щавеля, блюда из мяса, рыба и яиц.

В старину на Зеленые праздники - Троицу - гадали. Девушки плели венки из цветов и пускали их на воду. Они верили - в какую сторону венок поплывет - с той стороны за девицей приедет ее будущий муж. Если же венок оставался у берега, в перспективе ближайшего года замужества ждать не стоило.

Помимо гадания на суженого, можно ворожить на что угодно - с помощью цветка. Бытует мнение, что последний лепесток может исполнить желание.

Еще в этот принято свататься. В народе говорят: если заслать сватов на Троицу, а свадьбу гулять на Покров 14 октября - молодые будут жить долго и счастливо.

Что нельзя делать на Троицу 2021

На Троицу нельзя работать по дому, в саду и огороде. Запрещается шить, вязать, вышивать.

Не рекомендовано и готовить еду. Все блюда на Троицу обычно готовят заранее, накануне в пятницу.

В день святой Троицы не принято посещать кладбище. Для этого есть специальный день - родительская суббота, которая отмечается накануне.

Нельзя завидовать, в том числе счастью девушек, которые сегодня будут свататься.

Запрещено ссориться в близкими, повышать голос в доме, злиться на родственников, наказывать детей.

Наши предки на Троицу не стригли волосы. В современности в этому добавился еще один запрет - не красить волосы.

Троица 2021 - открытки, картинки, поздравления

Далее в этом материале - красивые картинки и гифки со святой Троицей, на русском и украинском языках.