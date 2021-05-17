Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. На сей раз в него попали трое российских актеров, режиссер, оператор и композитор вышедшего в 2021 году фильма о Крыме "Пункт пропуска. Офицерская история".

Об этом сообщает "Инфтерфакс-Украина".

В список ведомство включило актеров Александра Зачиняева, Валерия Карпова и Ивана Соловьева, актрису и режиссера Веру Соколову, оператора Леонида Рудкевича и композитора Евгения Ширяева. К слову, за создание фильма Соколова, Рудкевич и несколько актеров уже были внесены в базу сайта "Миротворец".

Фильм с их участием "Пункт пропуска. Офицерская история" повествует о двух военнослужащих Черноморского флота, которые попадают в плен Службы безопасности Украины вскоре после аннексии Крыма и вхождения Севастополя в состав России. Его премьера состоялась 18 марта.

В основе картины лежит история двух российских военнослужащих, которые в 2016 году были задержаны СБУ на пункте пропуска Чонгар и удерживались в украинском СИЗО около трех лет. В их освобождении участвовал российский общественный деятель Иван Соловьев. В 2019 году он написал книгу "Искушение", одна из глав которой была посвящена этой истории. Осенью того же года он подарил экземпляр книги Вере Соколовой, которая предложила экранизировать эту историю.

Что касается списка Минкульта, то всего к сегодняшнему дню в нем числятся 187 человек.

Как писала "Страна", в феврале в него попали участники "Хора Турецкого".

Также в министерстве решили, что угрозу национальной безопасности представляет бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер.