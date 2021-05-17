В Кипре, который вышел из третьего частичного локдауна благодаря новой системе коронавирусных "паспортов безопасности", власти решили смягчить карантин для жителей и туристов. В частности, в некоторых местах больше не нужно будет предъявлять пропуск SafePass, подтверждающий отсутствие у человека коронавируса. Смягчение ограничений действует с понедельника, 17 мая.

Об этом сообщает ежедневная газета Cyprus Mail.

"Министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам правительственного заседания заявил, что с 17 мая на Кипре будут ослаблены антикоронавирусные ограничения в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, а пропуск SafePass больше не потребуется туристам и местным жителям, которые хотят заниматься активным отдыхом", - говорится в сообщении.

Пропуск SafePass не будут требовать при посещении летних площадок в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом.

Между тем, пропуск останется обязательным для лиц в возрасте от 12 лет и старше для посещения всех закрытых общественных мест, таких как торговые центры, театры, кинотеатры, отели, культовые сооружения, а также конференции и выставки.

Кроме того, комендантский час будет действовать на час позже - не с 23:00, а с 00:00. Также с 17 мая открываются парки развлечений и игровые площадки.

Уже с 10 июня начнут работу ночные клубы. На свадьбах, крещениях, похоронах и конференциях, а также в казино разрешено находиться не более 200 человек при условии, что все люди будут сидеть и не превышать заполненность в 30% площади места.

Напомним, Кипр ввел очередной локдаун 26 апреля, когда больницы пытались справиться с растущими случаями коронавируса. 10 мая Кипр вышел из частичного локдауна благодаря новой системе коронавирусных "паспортов безопасности", позволявших жителям спокойно передвигаться.

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