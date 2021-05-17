Накрывший Украину циклон с дождями, грозами и градом, может обернуться опасными последствиями. Об этом предупреждают спасатели ГСЧС, объявившие на вторник, 18 мая, I уровень опасности (желтый).

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

18 мая в Украине грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, во вторник, грозовые дожди накроют территорию всей Украины. А синоптик предупредила, что к завтрашнему циклону с фронтами и грозами присоединится также и повышенная магнитная деятельность, поэтому ожидаются магнитные бури.

По прогнозам синоптиков, погода в Киеве на неделе 17-24 мая будет дождливой. За ближайшие семь дней в столице может выпасть до 60% месячной нормы осадков. Кроме того, возможны залповые грозовые дожди.

Ранее "Страна" сообщала", что о новом похолодании в начале недели синоптики предупреджали украинцев заранее.

Также мы сообщали, что предыдущее похолодание приходило в Украину в начале мая вместе с циклоном Gregor.