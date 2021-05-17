В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, как сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО), если участник заболеет.

Об этом исполняющий обязанности директора УЦОКО Валерий Бойко сообщил в ходе эфира об особенностях ВНО-2021, видео обнародовано в Youtube.

"Обращаю ваше внимание: если у вас накануне тестирования повысилась температура, вы чувствуете боль в горле, головную боль, начался сухой кашель или вы чувствуете затрудненное дыхание - пожалуйста, не медлите и обращайтесь к семейному врачу", - сказал он.

Бойко добавил, что своевременное обращение к врачу даст возможность получить документ, который будет стопроцентным основанием для участия в дополнительной сессии ВНО-2021.

Также он заявил, что если абитуриент почувствует себя плохо во время непосредственно проведения тестирования и по заключению медработника в пункте проведения тестирования участнику будет нужна помощь врача, медицинский работник вызовет скорую помощь. Если после этого участник ВНО не сможет вернуться в аудиторию и продолжить работу, он будет иметь право принять участие в дополнительной сессии.

В то же время Бойко уточник, что время, которое участник провел за пределами аудитории, не прибавляется ко времени, отведенному на выполнение сертификационной работы.

Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня. На нее зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в нынешнем году пройдет в период с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.