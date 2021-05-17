Компания Twitter Inc. удалила большую часть запрещенных в России материалов, из-за чего в марте Роскомнадзор замедлил работу соцсети. Однако для полного снятия ограничений с Twitter ведомство требует удалить все противоправные материалы. Также Роскомнадзор пригрозил замедлить на территории РФ Facebook и YouTube.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, 15 мая истек срок, отведенный компании Twitter Inc. на удаление материалов, распространение которых запрещено на территории Российской Федерации. Роскомнадзор проверил результаты работы соцсети по приведению ее деятельности в соответствие с нормами российского законодательства.

На момент начала применения ограничительных мер в отношении Twitter (10 марта) Роскомнадзор требовал от соцсети удалить более 4,1 тысяч выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тысяча материалов содержала детскую порнографию и прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также призывы совершить самоубийство, обращённые к несовершеннолетним. Также с момента замедления трафика в Twitter выявили 1,8 тысяч новых запрещенных материалов той же направленности.

Проверка показала, что модераторы Twitter удалили 91% запрещенной информации. Сейчас из 5,9 тысяч выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом и призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях.

Руководство Twitter направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению. Администрация Twitter также попросила не предпринимать действий по блокировке соцсети, а также снять действующие ограничения по его работе.

В ведомстве положительно оценили усилия Twitter, но заявили, что для полного снятия введенных ограничений Twitter должен удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования).

По итогам проверки Роскомнадзор принял решение не блокировать сервис Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах.

В ведомстве добавили, что обнаружили случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции, предупредил Роскомнадзор.

В марте ведомство уже грозилось замедлить работу Facebook, Instagram и YouTube.

А осенью Роскомнадзор советовал российским СМИ уйти из YouTube.