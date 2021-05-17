Во вторник, 18 мая, проявления нависшего над Украиной циклона не ослабят свои позиции. Кратковременные дожди с грозами накроют всю территорию Украины, а в отдельных районах даже не исключен град, (I уровень опасности, желтый). Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, на западе страны - северо-западный, 5-10 м/с. Во время грозы местами порывы и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха ночью опустится до +10-15 градусов. В дневные часы потеплеет до +​​16-22, а на востоке страны до +23-25.

В Киеве 19 мая также ожидается кратковременный дождь и гроза. При этом наиболее интенсивные осадки прогнозируют в дневные часы. Ветер ожидается южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12-14, а днем ​​+18-20 градусов.

Напомним, синоптик предупредила, что во вторник циклон принесет дожди во все регионы Украины. По ее словам, к завтрашнему циклону с фронтами и грозами присоединится повышенная магнитная деятельность - ожидаются магнитные бури.

Ранее "Страна" писала о том, что в нынешнем году апрель в Киеве оказался холоднее нормы на два градуса.

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