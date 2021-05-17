Печерский районный суд Киева запретил народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку общаться с другим подозреваемым по делу о государственной измене, депутатом от той же фракции Тарасом Казаком.

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг, 13 мая, суд возложил на Медведчука обязательство воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, список которых определяют следователи или прокурор.

По словам собеседника издания, данное ограничение касается, в частности, и депутата от "Оппоплатформы" Тараса Козака.

Напомним, Печерский суд Киева назначил председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля этого года.

Также суд запретил обязал нардепа не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, а также уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы. Во исполнение решения суда Медведчук также обязан носить электронный браслет.

В свою очередь Офис генерального прокурора намерен обжаловать избрание Печерским райсудом меры пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Ведомство сделает это после изучения полного решения суда.