Украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно выпустил именные конфеты, показал в соцсети кексы со своим изображением.

Фото с соответствующими сладостями он опубликовал в своей ленте в Insragram в первый рабочий день недели, 17 мая, подписав "вкусного понедельника".

На снимке изображены шесть кексов от пользователя @my_cake_kiyv, на которых запечатлен украинский журналист.

На первом из них запечатлена карикатура Гордона, где он позирует с гитарой, а сверху написано "ну что тебе сыграть, красавица". На втором фото изображено поздравление с днем рождения и журналист в белой рубашке, бежевом пиджаке и джинсах. На третьем фото запечатлели голову журналиста, подписав на кексе "ради тебя". На еще одном снимке Гордон показан в желто-голубых фильтрах, еще на одном - весело улыбающийся. А на крайнем из них журналист запечатлен в капсуле для игрушки из "Киндер сюрприза".

Напомним, в апреле на прилавках украинских магазинов появились конфеты "Гордон в шоколаде". Судя по коробке, журналист выпускает конфеты "Птичье молоко" под слоганом "вкус детства". О выпуске этих конфет Гордон говорил еще в конце 2020 года. Он заявлял, что сладости будут производиться на винницкой фабрике "Солодка мрія". Также он заявил, что хочет выпустить мороженное под названием "Гордон на палочке".

Также мы рассказывали, с кем намерен судиться Гордон.