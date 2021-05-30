С сегодняшнего дня, 30 мая, движение в обратном направлении начинает планета Меркурий. В народе это явление, которое продлится до 23 июня, называют ретроградным Меркурием.

"Страна" рассказывает, что означает данное астрологическое событие, как оно влияет на человека, чем опасно, почему в нашу жизнь возвращаются бывшие. Отвечаем на эти вопросы и публикуем советы астрологов - что рекомендовано делать, а что лучше отложить.

Ретроградный Меркурий в мае 2021 года - что можно и нельзя делать

Обычно Меркурий движется вокруг своей оси. Но несколько раз в год - в обратном направлении. Помимо нынешнего раза, в 2021 году так будет еще с 27 сентября по 18 октября.

Считается, что в указанный период для жителей Земли есть несколько противопоказаний:

не начинать новые дела,

не вкладывать деньги в рискованные проекты,

не менять работу,

не отправляться в дальнюю дорогу и путешествие,

не нервничать,

не назначать плановые операции,

не делать крупные покупки, в особенности - квартиры и автомобили,

не одалживать крупные суммы и не брать деньги взаймы,

дистанцироваться от скандалов, в том числе публичных - в общественных местах и в социальных сетях; впрочем, дома от ссор тоже лучше воздержаться - сдерживайте себя, не давайте эмоциям взять верх над разумом.

Меркурий. Фото с сайта pixabay.com

В это же время во время ретроградного Меркурия астрологи озвучивают ряд рекомендаций:

спокойно завершить начатые дела, при необходимости - довести работу до идеального состояния,

перезагрузить свои мысли: расставить приоритеты, составить план жизни на ближайшие месяцы,

навести порядок дома дома, на рабочем месте, на даче, в гараже; убрать в шкафах, сделать генеральную уборку, выбросить ненужные вещи.

уделить внимание учебе: записаться на курсы повышения квалификации, выбрать учебное заведение и первую (или дополнительную) специальность,

поухаживать за домашними животными и растениями,

найти время для работ в огороде, саду и цветнике,

начать соблюдать диету и отказываться от вредной привычки.

Если какие-то рекомендации выполнить не удастся, то ничего страшного. Главное - найти время для здорового 7-8-часового сна, прогулок на улице даже в дождливую погоду.

Постарайтесь есть только здоровую пищу - налегайте на сезонные фрукты и овощные салаты. Пейте больше воды. Делайте зарядку после пробуждения около 10-15 минут.

Заранее планируйте свой день и контролируйте часы. Считается, что в период ретроградного Меркурия время летит незаметно, а потому есть опасность опоздать на важные мероприятия.

Люди, которые соотносят свою жизнь с астрологическими событиями, обращают внимание: в этот период в их поле зрения возвращаются бывшие возлюбленные. Либо же они сами выходят на связь, либо о них появляются воспоминания. В связи с этим совет: не общайтесь с ними и не возобновляйте отношения. Точнее, решение об этом лучше принимать после завершения периода ретроградного Меркурия.

Делайте минимум раз в день что-то приятное - для себя или окружающих. Например, найдите время для книги или сериала, покупайте любимый кофе или вкусность по пути на работу или по делам, дарите небольшие подарки, делайте комплименты и сюрпризы, улыбайтесь, помогите нуждающимся, позвоните родным, с которыми давно не общались.