Ретроградный Меркурий в мае - июне 2021 года. Фото с сайта pixabay.com
Ретроградный Меркурий в мае - июне 2021 года. Фото с сайта pixabay.com

С сегодняшнего дня, 30 мая, движение в обратном направлении начинает планета Меркурий. В народе это явление, которое продлится до 23 июня, называют ретроградным Меркурием

"Страна" рассказывает, что означает данное астрологическое событие, как оно влияет на человека, чем опасно, почему в нашу жизнь возвращаются бывшие. Отвечаем на эти вопросы и публикуем советы астрологов - что рекомендовано делать, а что лучше отложить. 

Ретроградный Меркурий в мае 2021 года - что можно и нельзя делать

Обычно Меркурий движется вокруг своей оси. Но несколько раз в год - в обратном направлении. Помимо нынешнего раза, в 2021 году так будет еще с 27 сентября по 18 октября. 

Считается, что в указанный период для жителей Земли есть несколько противопоказаний

  • не начинать новые дела,
  • не вкладывать деньги в рискованные проекты, 
  • не менять работу, 
  • не отправляться в дальнюю дорогу и путешествие, 
  • не нервничать,
  • не назначать плановые операции, 
  • не делать крупные покупки, в особенности - квартиры и автомобили,
  • не одалживать крупные суммы и не брать деньги взаймы,
  • дистанцироваться от скандалов, в том числе публичных - в общественных местах и в социальных сетях; впрочем, дома от ссор тоже лучше воздержаться - сдерживайте себя, не давайте эмоциям взять верх над разумом.

ретроградный Меркурий 2021

Меркурий. Фото с сайта pixabay.com

В это же время во время ретроградного Меркурия астрологи озвучивают ряд рекомендаций:

  • спокойно завершить начатые дела, при необходимости - довести работу до идеального состояния,
  • перезагрузить свои мысли: расставить приоритеты, составить план жизни на ближайшие месяцы,
  • навести порядок дома дома, на рабочем месте, на даче, в гараже; убрать в шкафах, сделать генеральную уборку, выбросить ненужные вещи. 
  • уделить внимание учебе: записаться на курсы повышения квалификации, выбрать учебное заведение и первую (или дополнительную) специальность,
  • поухаживать за домашними животными и растениями, 
  • найти время для работ в огороде, саду и цветнике,
  • начать соблюдать диету и отказываться от вредной привычки.  

Если какие-то рекомендации выполнить не удастся, то ничего страшного. Главное - найти время для здорового 7-8-часового сна, прогулок на улице даже в дождливую погоду. 

Постарайтесь есть только здоровую пищу - налегайте на сезонные фрукты и овощные салаты. Пейте больше воды. Делайте зарядку после пробуждения около 10-15 минут.

Заранее планируйте свой день и контролируйте часы. Считается, что в период ретроградного Меркурия время летит незаметно, а потому есть опасность опоздать на важные мероприятия. 

Люди, которые соотносят свою жизнь с астрологическими событиями, обращают внимание: в этот период в их поле зрения возвращаются бывшие возлюбленные. Либо же они сами выходят на связь, либо о них появляются воспоминания. В связи с этим совет: не общайтесь с ними и не возобновляйте отношения. Точнее, решение об этом лучше принимать после завершения периода ретроградного Меркурия. 

Делайте минимум раз в день что-то приятное - для себя или окружающих. Например, найдите время для книги или сериала, покупайте любимый кофе или вкусность по пути на работу или по делам, дарите небольшие подарки, делайте комплименты и сюрпризы, улыбайтесь, помогите нуждающимся, позвоните родным, с которыми давно не общались. 

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