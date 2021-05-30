С сегодняшнего дня, 30 мая, движение в обратном направлении начинает планета Меркурий. В народе это явление, которое продлится до 23 июня, называют ретроградным Меркурием.
"Страна" рассказывает, что означает данное астрологическое событие, как оно влияет на человека, чем опасно, почему в нашу жизнь возвращаются бывшие. Отвечаем на эти вопросы и публикуем советы астрологов - что рекомендовано делать, а что лучше отложить.
Ретроградный Меркурий в мае 2021 года - что можно и нельзя делать
Обычно Меркурий движется вокруг своей оси. Но несколько раз в год - в обратном направлении. Помимо нынешнего раза, в 2021 году так будет еще с 27 сентября по 18 октября.
Считается, что в указанный период для жителей Земли есть несколько противопоказаний:
- не начинать новые дела,
- не вкладывать деньги в рискованные проекты,
- не менять работу,
- не отправляться в дальнюю дорогу и путешествие,
- не нервничать,
- не назначать плановые операции,
- не делать крупные покупки, в особенности - квартиры и автомобили,
- не одалживать крупные суммы и не брать деньги взаймы,
- дистанцироваться от скандалов, в том числе публичных - в общественных местах и в социальных сетях; впрочем, дома от ссор тоже лучше воздержаться - сдерживайте себя, не давайте эмоциям взять верх над разумом.
Меркурий. Фото с сайта pixabay.com
В это же время во время ретроградного Меркурия астрологи озвучивают ряд рекомендаций:
- спокойно завершить начатые дела, при необходимости - довести работу до идеального состояния,
- перезагрузить свои мысли: расставить приоритеты, составить план жизни на ближайшие месяцы,
- навести порядок дома дома, на рабочем месте, на даче, в гараже; убрать в шкафах, сделать генеральную уборку, выбросить ненужные вещи.
- уделить внимание учебе: записаться на курсы повышения квалификации, выбрать учебное заведение и первую (или дополнительную) специальность,
- поухаживать за домашними животными и растениями,
- найти время для работ в огороде, саду и цветнике,
- начать соблюдать диету и отказываться от вредной привычки.
Если какие-то рекомендации выполнить не удастся, то ничего страшного. Главное - найти время для здорового 7-8-часового сна, прогулок на улице даже в дождливую погоду.
Постарайтесь есть только здоровую пищу - налегайте на сезонные фрукты и овощные салаты. Пейте больше воды. Делайте зарядку после пробуждения около 10-15 минут.
Заранее планируйте свой день и контролируйте часы. Считается, что в период ретроградного Меркурия время летит незаметно, а потому есть опасность опоздать на важные мероприятия.
Люди, которые соотносят свою жизнь с астрологическими событиями, обращают внимание: в этот период в их поле зрения возвращаются бывшие возлюбленные. Либо же они сами выходят на связь, либо о них появляются воспоминания. В связи с этим совет: не общайтесь с ними и не возобновляйте отношения. Точнее, решение об этом лучше принимать после завершения периода ретроградного Меркурия.
Делайте минимум раз в день что-то приятное - для себя или окружающих. Например, найдите время для книги или сериала, покупайте любимый кофе или вкусность по пути на работу или по делам, дарите небольшие подарки, делайте комплименты и сюрпризы, улыбайтесь, помогите нуждающимся, позвоните родным, с которыми давно не общались.