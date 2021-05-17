На заседание парламентской фракции "Слуга народа", где собираются рассмотреть вопрос отставки действующих министров и презентовать возможных кандидатов, приедет премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом "Стране" сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Насколько мне известно приглашали и действующих министров", - добавила Кравчук.

Как рассказала "Стране" Кравчук, она будет голосовать за отставку Степанова.

"Вижу, что он пытается сохраниться на должности, но также видим четкий сигнал от премьера. Я знаю, что об этой ситуации известно президенту Украины. Мне, честно говоря, это поведение министра не до конца понятно. Я понимаю, что он хочет уйти с должности, сохранив репутацию, имя. Я к этому с пониманием отношусь, потому что за год он работал под давлением и вниманием общества. И некоторые результаты есть, я не могу сказать, что никаких результатов нет. Но сейчас мы вышли из третьей волны, и должны более системно подходить ко многим вопросам", - заявила Кравчук.

Также Кравчук сообщила, что ничего не сделано в производстве собственной вакцины.

"Опять же мы ничего не слышим о покупке вакцины на следующий год. Пока не окончена поставка вакцины на этот год. По крайней мере, по тем заданиям, которые ставил президент. Уместнее, чтобы говорили в профильном комитете, но насколько я слышала от коллег, что оказывается Pfizer от нас летом ждал контакт, но этого контакта не было. Пришлось вмешаться президенту в ситуацию", - сообщила Кравчук.

Напомним, 14 мая главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

По данным наших источников, также хотят отправить в отставку и министра здравоохранения Степанова. Однако он пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Также мы сообщали, что комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова.