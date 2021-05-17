Правоохранители разоблачила трех 19-летних парней из Днепропетровской области, которые создали фишинговые сайты и с их помощью выманили у иностранных граждан больше миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Трое 19-летних местных жителей создали около десяти фишинговых сайтов, которые полностью копировали дизайн иностранных интернет-площадок объявлений... На фейковых площадках граждане стран Европы и Америки вводили банковские данные для расчета", - говорится в сообщении.

В дальнейшем собранные данные карточек злоумышленники "подвязывали" к системе бесконтактной оплаты на телефонах. Со счетов пострадавших фигуранты оплатили покупки в магазинах бытовой техники. Предварительная сумма ущерба составляет более миллиона гривен.

Полицейские также провели обыски в домах фигурантов, изъяли технику и установили круг обманутых.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения злоумышленникам.

Справка. Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям.

Ранее мы рассказывали, как украинский хакер создал фишинговый центр, с помощью которого из банков увели десятки миллионов долларов.

Также сообщали, что в Киеве разоблачили мошенников, которые продавали в интернете несуществующие ценные бумаги.