В Турции перевернулось авто с украинскими туристами, погибли два человека

Студенты Сумского государственного университета Анастасия Пришко и Александр Попов погибли в автокатастрофе в Турции. Еще двое украинских туристов госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet и пресс-служба Сумского государственного университета.

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 мая, около 20:30 по местному времени (совпадает с киевским - Ред.) в районе Кумафшары. Водитель автомобиля, который ехал из Денизли в направлении Анталии, потерял управление и перевернулся на придорожное поле.

"После сообщения очевидцев к месту происшествия были отправлены бригады медперсонала, пожарной части и жандармерии. В ходе проверки, проведенной медработниками, было установлено, что один из четырех украинцев умер. Три человека, которым была оказана первая помощь, были доставлены в государственную больницу г. Аджипамям. Несмотря на все усилия врачей, одного из получивших лечение раненых спасти не удалось", - сообщила газета.

По данным журналистов, 27-летний Попов скончался на месте аварии от полученных травм, а в медучреждении умерла 28-летняя Пришко.

Также в авто находились еще двое украинских туристов - Владислав Зыркан и Анастасия Несеренко, которые вместе с жертвами трагедии приехали в Турцию на отдых. На данный момент они продолжают лечение.

"Существует угроза для жизни пострадавшей Анастасии Несеренко, она отправлена в университет Памуккале", - пишет издание.

Выяснилось, что погибшие учились в институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. Информацию об этом подтвердила пресс-служба высшего учебного заведения.

"Невозможно принять... Погибли двое наших студентов. Попов Александр и Пришко Анастасия…. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Красивая и любящая пара... Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении института.

Напомним, в феврале в турецкой Алании пострадали две украинки в результате ДТП, когда легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником вылетел в пропасть.

Ранее мы писали о том, как в Турции произошло ДТП с автобусом, который перевозил российских туристов. В результате одна женщина погибла, еще 26 человек пострадали.